Ue raggiunge accordo con Germania su uso e-fuel Doccia fredda per l’Italia

(Di domenica 26 marzo 2023) "Abbiamo trovato uncon lasull'uso futuro degli e-nelle automobili". L'annuncio è del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per il regolamento sulle autovetture e la Commissione darà seguito rapidamente alle misure giuridiche necessarie per attuare il considerando 11", ha aggiunto il vicepresidente. È stato rimosso così l’ultimo ostacolo all’approvazione del nuovo regolamento sulle emissioni di CO2 dei veicoli che di fatto vieta dal 2035 la vendita di auto e furgoni nuovi con motore termico, alimentato a benzina o a diesel.Per l'Italia, si tratta di unain quanto aveva chiesto alla Ue la scorsa settimana in una lettera inviata dai ministri Urso, Salvini e Pichetto ...

Auto inquinanti, Ue raggiunge accordo con Berlino sugli e-fuel ... Agenzia ANSA

È il commento di Andrea Boraschi, direttore di Transport & Environment Italia, a seguito dell'accordo raggiunto tra la Commissione europea e il governo tedesco per autorizzare, a partire dal 2035, la ...L'intesa spiana la strada al via libera degli Stati membri al regolamento per porre fine alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, prevedendo una deroga per gli efuels. Il punto all'ordine del ...