Novità fermo amministrativo 2023: in quali casi viene applicato e cosa si rischia adesso

Il fermo amministrativo è un provvedimento da non prendere sottogamba. Ecco a cosa va incontro chi riceve l'atto disposto dall'Agenzia delle Entrate. Come molti di voi già sanno, il fermo amministrativo è un atto che dispone il blocco di un bene mobile, ad esempio un'auto, quando non si onora un pagamento o una sanzione prevista dal Codice della Strada. Scopriamo come funziona il fermo amministrativo – ilovetrading.itIn genere lo emette l'Agenzia delle Entrate ed espone il destinatario a una serie di rischi e conseguenze potenzialmente spiacevoli. In linea di massima, il fermo scatta nel momento in cui da una serie di accertamenti fatti emerge la presenza di cartelle esattoriali insolute. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della cartella ...

