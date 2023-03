‘Ndrangheta stragista, confermato l’ergastolo a Graviano e Filippone (Di domenica 26 marzo 2023) E’ stato confermato l’ergastolo confermato per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, i due imputati del processo "'Ndrangheta stragista" terminato quest’oggi davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. La condanna, in sostanza, ribadisce la solidità dell'accusa sul patto tra criminalità per esportare nel continente il terrore stragista. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 marzo 2023) E’ statoper Giuseppee Rocco Santo, i due imputati del processo "'Ndrangheta" terminato quest’oggi davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. La condanna, in sostanza, ribadisce la solidità dell'accusa sul patto tra criminalità per esportare nel continente il terrore

Processo d'appello 'Ndrangheta stragista' - Sentenza Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello "Ndrangheta stragista" - Sentenza" che si è tenuta a Reggio Calabria sabato 25 marzo 2023. Gli argomenti trattati nel processo sono: Appello, Filippone, Graviano, Mafia, Ndrangheta, Sentenza, Stragi. 'Ndragheta stragista : ergastolo a Graviano e Filippone Il processo Stando alle risultanze emerse nel corso dell' inchiesta "'ndragheta stragista", ... In sintesi:l'accordo tra mafia e 'ndrangheta per esportare nel continente lo stragismo. Le reazioni " ... 'Ndrangheta stragista, Lombardo: ''Oggi parla la sentenza'' "Vedremo cosa manca per far luce su accadimenti storici di grande rilievo" Dopo sette ore di camera di consiglio la Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Bruno Muscolo , ha confermato la sentenza ...