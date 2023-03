LIVE Italia-Francia 7-8, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: francesi in inferiorità numerica per 10 minuti (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34?- META Francia. Stavolta non c’è discussione. In ritardo Muzzo, con la debuttante Arbez che va comodamente a marcare. Francia 13 Italia 7. 33?- Lancio storto…In superiorità numerica non riusciamo ad uscire dai nostri 10 metri. 32?- NON E’ META! Il piede sinistro di Menager tocca la linea laterale prima che la stessa schiacci la palla in meta. Touch Italia. 32- META Francia. Errore di D’Incà che prova l’intercetto ma lascia una prateria aperta a Menager. C’è però un nuovo TMO review per controllare la posizione dei piedi della transalpina. 30?- Gran calcio di Arbez, Minuzzi è costretta al tenuto. francesi che giocano nei nostri 10 metri. 28?- Dopo la revisione video arriva il cartellino ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34?- META. Stavolta non c’è discussione. In ritardo Muzzo, con la debuttante Arbez che va comodamente a marcare.137. 33?- Lancio storto…In superioritànon riusciamo ad uscire dai nostri 10 metri. 32?- NON E’ META! Il piede sinistro di Menager tocca la linea laterale prima che la stessa schiacci la palla in meta. Touch. 32- META. Errore di D’Incà che prova l’intercetto ma lascia una prateria aperta a Menager. C’è però un nuovo TMO review per controllare la posizione dei piedi della transalpina. 30?- Gran calcio di Arbez, Minuzzi è costretta al tenuto.che giocano nei nostri 10 metri. 28?- Dopo la revisione video arriva il cartellino ...

