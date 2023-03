(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Alberto, allenatore del Genoa, sulle difficoltà di trovare attaccanti per la Nazionale Albertoal Secolo XIX della situazione attaccanti in Nazionale. PAROLE – «Nei settori giovanili servono competenza e formazione, a volte invece capita che ciallenatori su cui si investe poco e che non posformarsi perché devono fareun altro lavoro. In queste circostanze si può essere spinti a cercare solo il risultato mentre dovrebbe essere la conseguenza della bravura dei singoli. Se si lavoraconvinto che si possano trovarenei settori giovanili main Serie B ePro. L’attaccante centrale sta tornando di moda e per mefondamentali perché fanno ...

Paolo Rossi. Altobelli. Boninsegna. Vialli, Schillaci. Bobo Vieri, Inzaghi, Montella, tutti della stessa generazione. E poi Gilardino e Luca Toni, gli ultimi campioni del mondo. La storia azzurra è piena di 9 maiuscoli. Non li abbiamo più. E la convocazione di Mateo Retegui, "prelevato" in Argentina, è il segnale

Gilardino: «Crisi di punte I talenti ci sono anche in B e Lega Pro» Blogo Sport

L'articolo Gilardino: «Crisi di punte I talenti ci sono anche in B e Lega Pro» proviene da Calcio News 24. "Genoa, è già futuro. Grandi manovre nel segno di Gilardino", titola La Repubblica. La società punta alla promozione diretta, per poi cominciare a costruire la squadra che dovrà stupire anche in serie A.