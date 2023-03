Foggia | camion dei Vigili del Fuoco si scontra con un’auto | morto un 36enne

Un uomo di 36 anni le cui generalità non sono state ancora rese note è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato 25 marzo in via Napoli alla periferia di. L'uomo, alla guida della sua autovettura, si è scontrato frontalmente con un mezzo dei vigili del fuoco che giungeva nel senso opposto di marcia. L'auto con a bordo il 36enne si è ribaltata ......e percolato) che quotidianamente arriveranno nell'impianto di ossicombustione che la NewO di... che saranno portati nel capoluogo pugliese a bordo diUn piano complesso e dettagliato messo a punto da professionisti del crimine, un commando in trasferta da Cerignola,: prima iin retromarcia che fermano il traffico, poi i banditi ...

Foggia, auto si scontra con camion dei vigili del fuoco: morto un 36enne La Repubblica

L'auto con a bordo il 36enne si è ribaltata più volte. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno fatto tutto il possibile per salvare la vittima. Illesi, ma sotto shock i due vigili del ...ANCONA, 06/03/2023 – (Maria Grazia veratv.it) Ancora un tragico incidente lungo l’A14 all’altezza di Loreto a seguito del quale l’autista del camion, A. D. S. 25 anni di Lucera, è deceduto. Pochi chil ...