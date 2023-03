Colorado, muore investita sulle strisce pedonali una 17enne vicentina. Il padre: «La mia bambina era amata da tutti» (Di sabato 25 marzo 2023) Una mattina come tante nel paese dove aveva scelto di vivere a soli 17 anni. Giorgia Trocciola, giovane studentessa vicentina, stava attraversando le strisce pedonali sulla strada verso la Doherty Hig School in Colorado, dove si era trasferita per studiare, quando una macchina l’ha travolta lasciandola a terra senza vita. Il programma di scambio internazionale a cui la 17enne aveva deciso di partecipare l’aveva portata negli Stati Uniti. Nella sua scuola in Colorado, Giorgia era conosciuta da tutti anche come atleta, amante del baseball e del softball. Lo scorso mercoledì 23 marzo attorno alle 7:30 dell’ora locale, una Jeep Wrangler l’ha colpita in pieno non rispettando il semaforo rosso. «Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile… siete tantissimi e ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Una mattina come tante nel paese dove aveva scelto di vivere a soli 17 anni. Giorgia Trocciola, giovane studentessa, stava attraversando lesulla strada verso la Doherty Hig School in, dove si era trasferita per studiare, quando una macchina l’ha travolta lasciandola a terra senza vita. Il programma di scambio internazionale a cui laaveva deciso di partecipare l’aveva portata negli Stati Uniti. Nella sua scuola in, Giorgia era conosciuta daanche come atleta, amante del baseball e del softball. Lo scorso mercoledì 23 marzo attorno alle 7:30 dell’ora locale, una Jeep Wrangler l’ha colpita in pieno non rispettando il semaforo rosso. «Ringraziaresarebbe ora impossibile… siete tantissimi e ...

