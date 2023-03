Gestazione per altri in Italia, solo solidale nella proposta dell'Associazione Coscioni (Di venerdì 24 marzo 2023) Marco Cappato e Filomena Gallo hanno presentato la proposta di legge per la gravidanza per altri solidale. La donna non deve avere più di 42 anni, si può scegliere la revoca fino al trasferimento in utero e ci deve essere una polizza fino a dopo la gravidanza Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) Marco Cappato e Filomena Gallo hanno presentato ladi legge per la gravidanza per. La donna non deve avere più di 42 anni, si può scegliere la revoca fino al trasferimento in utero e ci deve essere una polizza fino a dopo la gravidanza

