Corinaldo, Sfera Ebbasta in aula: «Io nel van, c’era il panico». Fedez: «A me non è mai successo» (Di venerdì 24 marzo 2023) Al processo bis che si sta tenendo ad Ancona è stato il turno dei due cantanti, sentiti come testimoni. Sfera: «Lo spray? Lo usarono anche in altre circostanze ai miei concerti senza feriti». Fedez: «Fenomeno legato ad una certa tipologia di artisti» Leggi su corriere (Di venerdì 24 marzo 2023) Al processo bis che si sta tenendo ad Ancona è stato il turno dei due cantanti, sentiti come testimoni.: «Lo spray? Lo usarono anche in altre circostanze ai miei concerti senza feriti».: «Fenomeno legato ad una certa tipologia di artisti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CronacheMc : servizio aggiornato Il rapper ha testimoniato, prima di Sfera Ebbasta, nel processo bis sulla tragedia della... - 60019 : Due artisti in Tribunale ad Ancona. Fedez: 'A Corinaldo scenario peggiore'. Sfera: 'Assistito ad altri episodi con… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Fedez ha testimoniato ad Ancona nel processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo su presunt… - Agenzia_Ansa : Fedez ha testimoniato ad Ancona nel processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo su p… - infoitcultura : L’appello a Fedez e Sfera Ebbasta del papà di un ragazzo morto nella strage di Corinaldo: «Se ci tenete davvero fat… -