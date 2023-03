Buon compleanno a… William Saliba

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023), giovane difensore francese in forza al Marsiglia che in Italia conosciamo bene Oggicompie 22 anni. A parte gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio internazionale e in particolare di Premier League, è probabile che in Italia lo conoscano soprattutto nella Capitale. I tifosi della Roma più attenti si ricorderanno di quando ancora il centrale franco-camerunense era una giovane promessa del Saint-Etienne («la mia casa», secondo sua definizione) e si era ipotizzato un suo arrivo in maglia giallorossa per ovviare alla partenza di Kostas Manolas. Se non che, il ragazzo aveva gli occhi addosso di un po’ di club inglesi e nella sfida tra Wolverhampton e Arsenal finì per spuntarla la squadra di Londra. E tanto per dare un’idea ...