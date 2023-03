L' Italia cade sotto i colpi dell' Inghilterra | parte male la corsa ad Euro 2024

(Di giovedì 23 marzo 2023) L'sbanca per 2-1 il Maradona grazie ai gol di Rice e Kane su rigore. In gol il classe 1999 Mateo Retegui, al suo esordio con la maglia. Sconfitta bruciante all'esordio per gli azzurri davanti al pubblico di casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnioneSarda : #Modena Cade dalla scala e resta infilzato nel cancello - Garfield_20221 : @FabioInnocent10 Ottimo se cade il governo @GiorgiaMeloni sempre troppo tardi. Ma il giorno dopo abbiamo il golpe f… - ffrederikchurch : @RwondoNaples ci credo che è top in italia, gli stadi italiani (tolti quelli di Juventus, udinese e sassuolo) cadon… - Gobba90665216 : RT @Rino91501751: @RwondoNaples Top in Italia ?????????????perché ad Avellino stanno ancora aspettando le case dal terremoto di 25 anni fa… - Rino91501751 : @RwondoNaples Top in Italia ?????????????perché ad Avellino stanno ancora aspettando le case dal terremoto di 25 an… -

Stesso schema l'anno dopo, quando il Beneventoancora in semifinale playoff, stavolta contro ...tanti gol e laureandosi addirittura capocannoniere dell'edizione 2010 - 2011 della Coppa...La Giana batte di misura l'Adriese nella semifinale di Coppadi Serie D e si guadagna l'... Pintoin area, ma per l'arbitro non c'è nulla. La palla finisce a Perna che calcia. Ekblom mura, ......anche - sottolinea Prandini - in termini della qualità dell'aria perché un ettaro di mais in...a trattenere l'acqua piovana visto che oggi se ne riesce a trattenere solo l'11% di quella che

Qualificazioni Euro 2024, l'Italia cade contro l'Inghilterra. Retegui non basta OA Sport

L'Italia cade 1-2 allo stadio Diego Armando Maradona e perde così la partita valevole per il Gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024. Di Declan Rice d Harry Kane i gol dei britannici, mentre ...L'Italia di Roberto Mancini cade all'esordio, in casa, nella prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 e tornano subito in mente le ansie e le paure per aver fallito la qualificazione ai ...