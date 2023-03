Gosens, nel finale di stagione può essere l’uomo in più dell’Inter (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Inter non sta attraversando un buon momento nelle ultime settimane. Le ultime due sconfitte in Serie A hanno mostrato una condizione fisica piuttosto precaria. Per questo motivo in questa ultima parte di campionato sarà fondamentale l’apporto delle seconde linee e in particolare quello di Gosens. STOP INASPETTATO ? Robin Gosens da quando è arrivato all’Inter ha palesato enormi difficoltà di ambientamento. Le sue prestazioni non sono state quasi mai all’altezza delle aspettative e Federico Dimarco ha avuto vita facile nel guadagnarsi il posto da titolare. Negli ultimi mesi però il tedesco aveva iniziato a dare ottimi segnali di risveglio e Simone Inzaghi aveva colto l’occasione per dargli più spazio. Nel suo momento migliore è arrivato però un altro infortunio a rallentare nuovamente l’ascesa di Gosens. Infortunio arrivato a ridosso ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Inter non sta attraversando un buon momento nelle ultime settimane. Le ultime due sconfitte in Serie A hanno mostrato una condizione fisica piuttosto precaria. Per questo motivo in questa ultima parte di campionato sarà fondamentale l’apporto delle seconde linee e in particolare quello di. STOP INASPETTATO ? Robinda quando è arrivato all’Inter ha palesato enormi difficoltà di ambientamento. Le sue prestazioni non sono state quasi mai all’altezza delle aspettative e Federico Dimarco ha avuto vita facile nel guadagnarsi il posto da titolare. Negli ultimi mesi però il tedesco aveva iniziato a dare ottimi segnali di risveglio e Simone Inzaghi aveva colto l’occasione per dargli più spazio. Nel suo momento migliore è arrivato però un altro infortunio a rallentare nuovamente l’ascesa di. Infortunio arrivato a ridosso ...

