FOTO – Olanda, de Vrij si unisce alla Nazionale dopo convocazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Stefan de Vrij, convocato per sostituire Matthijs de Ligt, si unisce alla Nazionale dell'Olanda prima del match con la Francia. FOTO – Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, è stato chiamato in sostituzione di Matthijs de Ligt a seguito di un'infezione virale che ha colpito altri quattro giocatori dell'Olanda (vedi articolo). A seguire le immagini pubblicate dall'account Twitter della Nazionale olandese di calcio. Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch & Kjell Scherpen will join the squad ahead of the game against France.#FRANED pic.twitter.com/Lav0qoxFwo — OnsOranje (@OnsOranje) March 23, 2023 Fonte: Twitter OnsOranje

