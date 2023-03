(Di giovedì 23 marzo 2023)ha intenzione di farntus.gliarretrati che il club bianconero non gli ha mai pagato e anche unper il, visto che la trattativa è saltata all’improvviso, quando era già tutto stabilito. Se entro aprile lanon regolarizzerà la sua posizione, si andrà in tribunale. Ieri i pm di Torino che si occupano dell’inchiesta Prisma hanno depositato gli ultimi aggiornamenti. Un faldone in cui spicca l’audizione di Luca Ferrari, l’avvocato di, sentito in Procura a Torino nelle scorse settimane. Il legale, durante i colloqui con i magistrati, ha confermato che il suo assistito deve ancora avere più di 3legati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Nell'accordo sugli stipendi arretrati #Dybala aveva fatto inserire una clausola che lo tutelava anche in caso di de… - Antonio8384 : @capuanogio Dybala vuole monetizzare ?? @pep_qui - MrRuggeri0 : RT @capuanogio: Nell'accordo sugli stipendi arretrati #Dybala aveva fatto inserire una clausola che lo tutelava anche in caso di decesso: i… - pino_nostro : RT @capuanogio: Nell'accordo sugli stipendi arretrati #Dybala aveva fatto inserire una clausola che lo tutelava anche in caso di decesso: i… - napolista : #Dybala vuole far causa alla #Juve: chiede 54 milioni tra stipendi e indennizzo per mancato rinnovo Il legale ne h… -

A quel punto, secondo la versione dell'avvocato di, si è aperto un contenzioso sulle commissioni per gli agenti. Nel mese di gennaio arriva il cambio di rotta dei bianconeri. Poi a marzo ......canalone era sconsigliato"esulta per il gol della Roma e risponde ai tifosi juventini infuriati: "So che è difficile per voi" Juventus tra il Friburgo e i processi: la Procura Figc...A detta di tutti il var (o la var o come cavolo sichiamarla) avrebbe dovuto porre fine a ...partita non finisce e gli uomini di Allegri la ribaltano fino a vincerla 4 - 2 con tripletta di...

Mancati rinnovi e manovra stipendi: Dybala vuole chiedere alla Juve ... Open

Dal quasi-rinnovo all'addio, e ancora non è finita, a un anno dalla decisione irrevocabile del club di non confermare l'argentino. Cosa può succedere ora ...L’Argentina si ritrova per la prima volta dopo la vittoria del Mondiale, ma nello spogliatoio si nota una grande assenza ...