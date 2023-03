The Mandalorian 3: svelato il coinvolgimento di Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nei prequel (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'attore Ahmed Best è stato coinvolto nella stagione 3 di The Mandalorian dopo aver interpretato Jar Jar Binks nei film prequel della saga di Star Wars. Il nuovo episodio di The Mandalorian 3 ha un legame con i film prequel della saga di Star Wars e, in particolare, con il personaggio di Jar Jar Binks, grazie al coinvolgimento del suo interprete, Ahmed Best. Non proseguite con la lettura se non volete sulla puntata. Nell'episodio di The Mandalorian intitolato The Foundling, i fan possono vedere l'attore Ahmed Best, famoso proprio per il ruolo di Jar Jar Binks, interpretare un cavaliere jedi chiamato Kelleran Beq. Il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'attoreè stato coinvolto nella stagione 3 di Thedopo aver interpretato Jar Jarnei filmdella saga di Star Wars. Il nuovo episodio di The3 ha un legame con i filmdella saga di Star Wars e, in particolare, con il personaggio di Jar Jar, grazie aldel suo. Non proseguite con la lettura se non volete sulla puntata. Nell'episodio di Theintitolato The Foundling, i fan possono vedere l'attore, famoso proprio per il ruolo di Jar Jar, interpretare un cavaliere jedi chiamato Kelleran Beq. Il ...

