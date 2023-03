"Ho guardato le percentuali...", il dato che smonta le balle della sinistra dei migranti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un numero, su tutti, per smontare le falsità della sinistra. Giorgia Meloni, dopo il Senato, riferisce anche alla Camera sul Consiglio Ue del 23 e 24 marzo. Il tema più caldo, naturalmente, è sempre quello dell'immigrazione con le accuse di Pd, M5s e sinistra-Verdi sui migranti e la strage di Cutro. La replica della premier è durissima: "Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle forze dell'ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?". Melon attacca: "Ho sentito un sacco di cose false in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un numero, su tutti, perre le falsità. Giorgia Meloni, dopo il Senato, riferisce anche alla Camera sul Consiglio Ue del 23 e 24 marzo. Il tema più caldo, naturalmente, è sempre quello dell'immigrazione con le accuse di Pd, M5s e-Verdi suie la strage di Cutro. La replicapremier è durissima: "Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle forze dell'ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?". Melon attacca: "Ho sentito un sacco di cose false in ...

