Gnonto | «Italia-Inghilterra è una gara speciale»

Willy Gnonto sarà una delle risorse offensive a disposizione di Roberto Mancini in Italia-Inghilterra. Lui in Premier League ci gioca (nel Leeds) e ha parlato con il Corriere della Sera con l'avvicinarsi di un confronto molto importante. Italia-Inghilterra – «É speciale per me e c'è in palio qualcosa di importante. Ha un valore doppio». PRIMA SENZA VIALLI – «Ha cercato subito di farmi sentire parte del gruppo e di darmi consigli: i momenti passati insieme e le sue parole resteranno sempre con me». L'Italia RISCHIA DI PERDERE TALENTI CHE NON HANNO LA CITTADINANZA – «Sì, posso dire che il rischio c'è. Però penso che alla fine ognuno sceglie la Nazionale che si sente. Io potevo scegliere la Costa d'Avorio, ma sono nato in Italia, mi sento ...

