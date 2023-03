Docenti tutor, 40mila nella scuola secondaria con formazione da 20 ore (con esame finale). Decreto in arrivo (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con l’istituzione del tutor e del docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”: così il Ministro Giuseppe Valditara dopo l’incontro di ieri sera fra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati di categoria, in cui è stato presentato lo schema di Decreto che prevede, con uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, l'istituzione di due figure professionali dedicate una a sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e l'altra a concretizzare l'attività di orientamento: il docente tutor e il docente orientatore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Con l’istituzione dele del docente orientatore comincia la grande rivoluzione del merito”: così il Ministro Giuseppe Valditara dopo l’incontro di ieri sera fra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i Sindacati di categoria, in cui è stato presentato lo schema diche prevede, con uno stanziamento di 150 milioni di euro nel 2023, l'istituzione di due figure professionali dedicate una a sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e l'altra a concretizzare l'attività di orientamento: il docentee il docente orientatore. L'articolo .

