Alcaraz | «Durante l’infortunio ho iniziato a collezionare sneakers | ne ho alcune introvabili»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il tennista spagnolo Carlossi racconta in una lettera pubblicata su Players’ Voice di Eurosport.parla del suo infortunio, degli obiettivi della stagione e della sua nuova passione, le sneaker, che ha. A causa delnon ha potuto gareggiare agli Australian Open. «mi ha dato il tempo di perseguire le altre mie passioni. Mi sono sempre piaciute le sneaker, ma un anno fa hoa collezionarle». Di recente,, che ha come sponsor la Nike, ha visitato la sede dell’azienda in Oregon. «Sono rimasto colpito. Hanno una straordinaria tradizione e cultura delle sneaker. Potrebbero tirare fuori una scarpa al giorno per molto tempo semplicemente ristampando grandi ...