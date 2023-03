Scordato | il trailer del film di Rocco Papaleo con Giorgia | in uscita il13 aprile

(Di martedì 21 marzo 2023) Svelato ildi, commedia diretta e interpretata dacone Simone Corbisiero, nei cinema dal cinema dal 13. Il brano di, Tu sei una parte di me, accompagna le immagini deldi, nuovoscritto e diretto dae da lui interpretato insieme alla cantautricee a Simone Corbisiero, che inaugurerà la sezione competitiva "ItaliaFest" della quattordicesima edizione del Bif&st, sabato 25 marzo al Teatro Piccinni di Bari. Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky,sarà proiettato ...

Scordato, il trailer ufficiale del film [HD] MYmovies.it

