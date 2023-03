Roma (Tr) 18.03.2023: Alessio Ferrara vince (Di martedì 21 marzo 2023) La Stagione agonistica 2023 di Alessio Ferrara, giovane gentlemen del Trotto italiano, viaggia spedita con risultati degni di nota. La vittoria del 18 marzo 2023 a Roma Nel convegno di Corse all’ippodromo di Roma, Alessio Ferrara è andato a segno in sediolo ad un proprio portacolori, Bon Jovi Jet. Il Premio “Varenne” Categoria “D” – “C” sulla distanza di 1.640 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen. Dotazione economica di 9.350,00 €uro. La prestazione nel dettaglio Il collaudato binomio ha trottato i 1.640 Metri assegnati nell’ordine dell’1.13.2 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Bon Jovi Jet: Alessio Ferrara ALLENATORE di Bon Jovi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) La Stagione agonisticadi, giovane gentlemen del Trotto italiano, viaggia spedita con risultati degni di nota. La vittoria del 18 marzoNel convegno di Corse all’ippodromo diè andato a segno in sediolo ad un proprio portacolori, Bon Jovi Jet. Il Premio “Varenne” Categoria “D” – “C” sulla distanza di 1.640 Metri. In pista cavalli Trottatori indigeni ed esteri di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen. Dotazione economica di 9.350,00 €uro. La prestazione nel dettaglio Il collaudato binomio ha trottato i 1.640 Metri assegnati nell’ordine dell’1.13.2 (t/km). La triade che sorride PROPRIETARIO di Bon Jovi Jet:ALLENATORE di Bon Jovi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Hitlerson 88', la maglia laziale della vergogna nel derby di Roma - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - vaticannews_it : #19marzo Gli auguri di #PapaFrancesco per la #festadelpapa : #sanGiuseppe è modello, sostegno e conforto per vivere… - CosenzaChannel : Lazio-Roma, lancio di petardi nel prepartita del derby: ferito un agente - vittoria_as : RT @ciceronemio: SMARRITO #TOBIA #ZAGAROLO #ROMA via colle Mozzo 19/3/2023 ore 23:19 nessuna segnalazione. IL SILENZIO UCCIDE / ZERO SEG… -