Poste | Del Fante | “Nel 2022 sventate frodi per circa 50 mln di euro”

(Adnkronos) – "Nel 2022 Poste italiane ha sventato tentativi di frode per circa 50 milioni di euro". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Poste italiane Matteo Del Fante in occasione della presentazione del nuovo Fraud Prevention Center presso la sede di Roma. "L'azienda cresce, crescono il numero di operazioni, di clienti e di prodotti e cresce anche il rischio e l'esposizione dell'azienda rispetto alle frodi – aggiunge Del Fante – Cinque anni fa abbiamo iniziato un percorso di accentramento di tutte le funzioni di controllo e di investimento importante nel contrasto delle frodi. Si tratta di un investimento fisico, di formazione delle persone e tecnologico perché oggi questo tipo di controlli si fanno utilizzando database ...

