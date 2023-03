Napoli, unione civile in carcere: la prima un anno fa, si sposò una trans di Martina Franca Assistita dall'avvocato Guglielmo Boccia (Di martedì 21 marzo 2023) Nelle scorse ore si è celebrata nel carcere napoletano di Poggioreale. Molti organi d’informazione ne hanno parlato come della prima in quel penitenziario. In realtà il 23 marzo dell’anno scorso si unirono civilmente un detenuto e, formalmente sposo 2, una transessuale di Martina Franca 33enne Assistita dall’avvocato Guglielmo Boccia per gli aspetti procedurali, ovviamente non semplicissimi, dato che l’unione (diciamo il matrimonio perché è giusto così) si celebrò in carcere. L'articolo Napoli, unione civile in carcere: la prima un anno fa, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 marzo 2023) Nelle scorse ore si è celebrata nelnapoletano di Poggioreale. Molti organi d’informazione ne hparlato come dellain quel penitenziario. In realtà il 23 marzo dell’scorso si unirono civilmente un detenuto e, formalmente sposo 2, unaessuale di33enneper gli aspetti procedurali, ovviamente non semplicissimi, dato che l’(diciamo il matrimonio perché è giusto così) si celebrò in. L'articoloin: launfa, ...

