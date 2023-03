LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita oltre i 2000 metri! (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro di Catalogna 2023: in questa nuova frazione i corridori percorreranno 165,4 chilometri. Da Mataró a Vallter / Setcases, in un percorso che sarà tostissimo. Dopo la vittoria di ieri, Primoz Roglic vorrà rafforzare il suo primato. Lo sloveno però si dovrà guardare le spalle dal campione del mondo Remco Evenepoel e poi da tutti gli altri favoriti e outsider che punteranno alla vittoria di tappa o a risalire la classifica; fra cui anche l’italiano Giulio Ciccone, che ieri ha chiuso trovando un’ottima quinta piazza. Il percorso della seconda tappa: si arriva in salita! Da affrontare durante i 165 chilometri vi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella secondadel Giro di Catalogna: in questa nuova frazione i corridori percorreranno 165,4 chilometri. Da Mataró a Vallter / Setcases, in un percorso che sarà tostissimo. Dopo la vittoria di ieri, Primoz Roglic vorrà rafforzare il suo primato. Lo sloveno però si dovrà guardare le spalle dal campione del mondo Remco Evenepoel e poi da tutti gli altri favoriti e outsider che punteranno alla vittoria dio a risalire la classifica; fra cui anche l’italiano Giulio Ciccone, che ieri ha chiuso trovando un’ottima quinta piazza. Il percorso della seconda: si arriva in! Da affrontare durante i 165 chilometri vi ...

