L'Isola dei Famosi, ex collega di Siffredi nel ruolo di riserva (Di martedì 21 marzo 2023) Ci sarà anche Luce Caponegro nel cast delle riserve de L'Isola dei Famosi edizione 2023. Un nome che a molti potrebbe non dire niente perché lei è nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Selen. Anche i fan dei reality show la conoscono con questo nome, dato che nel 2004 ha preso parte al cast della prima edizione de La Fattoria di Daria Bignardi. Così recita il comunicato stampa: "Luce Caponegro conquista tutti al provino, ma per partire per l'Honduras dovrà aspettare qualche defezione. "Il provino è andato molto bene, chissà…". Fedele ai vincoli di riservatezza, Luce Caponegro taglia corto. Impossibile strappargli una conferma sulla sua partecipazione alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi che, sotto la conduzione di Ilary Blasi e la regia di Roberto Cenci, dovrebbe partire il prossimo 17 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoUffa8691 : RT @sunstateofmind_: “Ti dico la verità io fui chiamata per fare un provino per l’ISOLA DEI FAMOSI.” ??? LEI CHE GIÀ AI TEMPI AVEVA AVEVA… - annamaria_dag : @Felyorfelix prova a togliere - grande fratello- l'isola dei famosi-cè posta per te - , e vedi come i decerebrati i… - BITCHYFit : L’Isola dei Famosi, ex collega di Siffredi nel ruolo di riserva - SonjaChiasseri1 : @GrandeFratello La Tavassona Guendalina dovvrebbe chiudersi la bocca. I fratelli tale e quale, non c'e' niente da f… - EvolutionTravel : Se ami l'equilibrio naturale, ti portiamo nel tuo rifugio ideale. Un'esperienza unica celebrata in un giardino trop… -

