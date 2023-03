La ministra Locatelli sull’esame negato alla 19enne Nina con la sindrome di Down: «Chiamerò la scuola, è un suo diritto» (Di martedì 21 marzo 2023) «Forse per Nina c’è ancora qualche possibilità». Così la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli sul caso di Nina Rosa Sorrentino, la ragazza 19enne con la sindrome di Down alla quale è stata negata la possibilità di sostenere l’esame di maturità, perché attività, ritenuta dagli insegnanti del suo liceo, «troppo stressante». La richiesta dei genitori all’Istituto Sabin di Bologna era stata quella di modificare il programma differenziato per alunni certificati che prevede alla fine del quinquennio di ottenere solo un attestato di competenze, con la proposta invece di far seguire alla figlia «un piano personalizzato per obiettivi minimi o equipollenti» che avrebbe previsto anche l’ammissione vera e propria ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) «Forse perc’è ancora qualche possibilità». Così laalle Disabilità Alessandrasul caso diRosa Sorrentino, la ragazzacon ladiquale è stata negata la possibilità di sostenere l’esame di maturità, perché attività, ritenuta dagli insegnanti del suo liceo, «troppo stressante». La richiesta dei genitori all’Istituto Sabin di Bologna era stata quella di modificare il programma differenziato per alunni certificati che prevedefine del quinquennio di ottenere solo un attestato di competenze, con la proposta invece di far seguirefiglia «un piano personalizzato per obiettivi minimi o equipollenti» che avrebbe previsto anche l’ammissione vera e propria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereperugia : La ministra Locatelli ha incontrato le persone down dell'Aipd - RedattoreSocial : Giornata #sindromediDown, @AIPDnazionale consegna cinque richieste a @Ale_Locatelli_. Domani la ministra in visita… - umbriajournal_ : Perugia, la ministra Locatelli ha incontrato le persone down dell’AIPD - ttv_it_ : Pierantonio, la visita della ministra Locatelli: “Governo vicino” - umbriajournal_ : Ministra Locatelli incontra gente di Pierantonio, colpito dal sisma ?? [Video] -