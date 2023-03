Il giorno dello sciacallo: Eddie Redmayne protagonista della serie Sky e Peacock (Di martedì 21 marzo 2023) Eddie Redmayne sarà il protagonista de Il giorno dello sciacallo, la nuova serie tv ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth. Sky e Peacock annunciano oggi che Eddie Redmayne (The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, e La teoria del tutto), attore pluripremiato, vincitore di un Oscar, del Tony Award e del Bafta Award, sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie Il giorno dello sciacallo, ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth "Il giorno dello sciacallo" e all'omonimo adattamento cinematografico del ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)sarà ilde Il, la nuovatv ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth. Sky eannunciano oggi che(The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, e La teoria del tutto), attore pluripremiato, vincitore di un Oscar, del Tony Award e del Bafta Award, saràe produttore esecutivonuovaIl, ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth "Il" e all'omonimo adattamento cinematografico del ...

