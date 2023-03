Brighton, con De Zerbi si sogna la Champions League (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto De Zerbi sta incantando in Premier League e ora il suo Birghton oltre alla FA Cup sogna anche di entrare in Champions League Roberto De Zerbi sta incantando in Premier League e ora il suo Brighton oltre alla FA Cup sogna anche di entrare in Champions League. Dal suo arrivo la squadra ha iniziato a macinare gioco e punti. Le sue idee in campo si vedono e ha fatto crescere diversi giocatori. Nemmeno la cessione di Trossard ha cambiato i piani dell’allenatore che ora sogna insieme alla sua squadra di entrare tra le prime quattro in campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto Desta incantando in Premiere ora il suo Birghton oltre alla FA Cupanche di entrare inRoberto Desta incantando in Premiere ora il suooltre alla FA Cupanche di entrare in. Dal suo arrivo la squadra ha iniziato a macinare gioco e punti. Le sue idee in campo si vedono e ha fatto crescere diversi giocatori. Nemmeno la cessione di Trossard ha cambiato i piani dell’allenatore che orainsieme alla sua squadra di entrare tra le prime quattro in campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

