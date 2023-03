(Di lunedì 20 marzo 2023) “Ciccione, ciccione!”. Nonostante la straripante vittoria del “suo” NapoliOlimpico, contro il, loha vissuto una domenica triste, a causa di un gruppetto di tifosi granata che dalla tribuna lo ha pesantemente, peraltro davanti alla moglie e ai figli. Come si vede dalpubblicato su TokTok, lonapoletano, che recentemente ha aperto un ristorante anche a, guarda con rabbia i tifosi che dal basso gli rivolgono cori, sghignazzando, da “Cuoco di me…” a “Ciccione di me…”, il tutto sotto agli occhi dei suoi bambini. Loha indicato gli autori dei cori con il dito e poi li ha invitati a salire lì da lui, per parlarne da vicino… ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Lo chef Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio di Torino (video). Lui risponde così… - Andredreout : RT @NotizieFrance: “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuol… - toninter75 : RT @NotizieFrance: “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuol… - Leaderdelsettor : RT @NotizieFrance: “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuol… - Virus1979C : RT @NotizieFrance: “Francesco, ascolta questi cori vergognosi di alcuni tifosi del #Torino contro lo chef Napoletano Antonino Cannavacciuol… -

Il Napoli ha calato il poker a Torino contro i granata e i tifosi del Toro se la sono presa con loCannavacciulo , grande tifoso azzurro presente sulle tribune insieme alla moglie e ai figli. Dopo essere stato riconosciuto da alcuni supporter del Torino, Cannavacciuolo è stato fatto ...Il notoCannavacciuolo nella giornata di ieri si è recato allo stadio Olimpico di Torino per assistere alla partita Torino - Napoli . Cannavacciuolo è grande tifoso del Napoli e risiede proprio ...Lonapoletano ha tre ristoranti in PiemonteCannavacciuolo possiede ben tre locali in Piemonte: la storica Villa Crespi a Orta San Giulio, in provincia di Novara, Cannavacciuolo Café & ...

Antonino Cannavacciuolo insultato dai tifosi durante Torino-Napoli: lo chef risponde così Dissapore

Antonino Cannavacciuolo è stato insultato dai tifosi granata durante la partita tra Torino e Napoli. Lo chef era allo stadio, in tribuna, insieme al figlio, quando un gruppo di tifosi ha notato la sua ...A quanto pare Antonino Cannavacciuolo è stato insultato dai tifosi rivali durante la partita Torino-Napoli, ma lo chef ha deciso di rispondere loro nel suo inconfondibile modo ...