Incidente domestico a Imbersago: perde la presa della motosega e uccide la moglie (Di lunedì 20 marzo 2023) Tragico Incidente domestico a Imbersago, in provincia di Lecco, nel residence di via Monsereno, piccolo quartiere composto da villette a schiera immerso nel verde della Brianza, vicino al fiume Adda, dove una donna è rimasta uccisa dalla motosega mentre, insieme al marito stava ultimando dei lavori di potatura. La coppia si trovava nel giardino della ...

