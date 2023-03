**Bollette: verso nuovo decreto, Cdm in settimana** (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Salvo cambi di programma, dovrebbe essere varato in settimana un nuovo decreto bollette, con misure a supporto di famiglie e imprese. Il 31 marzo scadono infatti le norme finalizzate ad arginare i rincari, dunque il 'timing' è strettissimo e il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi tra mercoledì e giovedì. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Salvo cambi di programma, dovrebbe essere varato in settimana unbollette, con misure a supporto di famiglie e imprese. Il 31 marzo scadono infatti le norme finalizzate ad arginare i rincari, dunque il 'timing' è strettissimo e il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi tra mercoledì e giovedì.

