(Di venerdì 17 marzo 2023)si è guadagnato una reputazione globale per le sue eccezionali capacità sul ring, tanto da meritarsi il soprannome di “The Best Bout Machine“. Ha consolidato il suo posto come uno dei wrestler più dominanti del settore, avendo detenuto l’AEW World Championship per quasi un anno con un regno impressionante. Detto questo, sembra cheabbia dichiarato che la AEW non è maipercon la WWE. La AEW è nata nel gennaio 2019 ed è riuscita a lasciare un segno nell’industria del wrestling professionistico. La promozione ha promesso di fornire un prodotto alternativo a quello della WWE. Per la maggior parte, è riuscita nel suo intento. Molti vedono la AEW come una diretta concorrenza per la WWE. In effetti, anche il presidente della AEW Tony Khan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW: Kenny Omega afferma che la compagnia non è stata mai pensata per competere con la WWE - Zona_Wrestling : Paul Wight esagera: 'Torno sul ring e sfido Kenny Omega' - Zona_Wrestling : AEW: La House Of Black concede a Chris Jericho e Kenny Omega un'opportunità per i titoli nella loro città natale… - SpazioWrestling : AEW: Non solo Kenny Omega, la WWE è interessata ad un'altra Superstar #AEW #KennyOmega #WWE -

Per il titolo èsonoanche in programma alcuni cameo divertenti tra cui il wrestler professionista dellaOmega e l'attore Rahul Kohli sotto forma di Trooper Cards . Di seguito una panoramica ...Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite WrestlingOmega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell') e l'attore Rahul Kohli (apparso in celebri serie Netflix tra cui iZombie, Midnight Mass, The Hunting of Bly Manor) appariranno ...Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che l'icona dell'All Elite WrestlingOmega (vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondo dell') e l'attore Rahul Kohl i (apparso in serie Netflix tra cui iZombie , Midnight Mass , The Hunting of Bly Manor ) appariranno ...

AEW: Kenny Omega afferma che la compagnia non è stata mai pensata per competere con la WWE Zona Wrestling

A new match has been added to IMPACT Sacrifice. IMPACT Wrestling announced Kenny King will face PCO at IMPACT Sacrifice. Related Article Matt Hardy On AEW Potentially Adding Another Show: It Would Be ...Punk gained attention when he was involved in a reported brawl backstage at AEW's All-Out pay-per-view in mid-2022 with The Young Bucks and Kenny Omega of 'The Elite' faction. AEW champion at the time ...