LIVE Trento-ZAKSA, Champions League volley 2023 in DIRETTA: Itas in fuga nel primo set, 14-11 (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-12 Vincente il diagonale di Kaczmarek da seconda linea 16-11 Out la pipe di Bednorz 15-11 In rete il primo tempo di Pashytskyy 14-11 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooo 13-11 primo tempo Podrascanin 12-11 Out l’attacco di Kaziyski, altro contrattacco sprecato 12-10 Errore al servizio ZAKSA 11-10 La pipe di Sliwka 11-9 La pipe di Michieletto 10-9 Muro di Bednorz 10-8 Diagonale vincente di Kaziyski da seconda linea 9-8 primo tempo Smith 9-7 Vincente Lavia da zona 4 8-7 Ancora il muro di Sliwka 8-6 Muro ZAKSA su Lavia 8-5 Errore al servizio Trento 8-4 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo 6-4 primo tempo Podrascanin 5-4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-12 Vincente il diagonale di Kaczmarek da seconda linea 16-11 Out la pipe di Bednorz 15-11 In rete iltempo di Pashytskyy 14-11 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooo 13-11tempo Podrascanin 12-11 Out l’attacco di Kaziyski, altro contrattacco sprecato 12-10 Errore al servizio11-10 La pipe di Sliwka 11-9 La pipe di Michieletto 10-9 Muro di Bednorz 10-8 Diagonale vincente di Kaziyski da seconda linea 9-8tempo Smith 9-7 Vincente Lavia da zona 4 8-7 Ancora il muro di Sliwka 8-6 Murosu Lavia 8-5 Errore al servizio8-4 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo 6-4tempo Podrascanin 5-4 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - comunetn : ?? Il #ConsiglioComunale di #Trento è convocato in videoconferenza: - martedì 14 marzo ore 17.30 - mercoledì 15 marz… -