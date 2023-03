Ricovero in psichiatria per il 39enne che ha travolto e ucciso due donne sull’A4 a Milano. Il gip: «È pericoloso» (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 39enne italiano, di origine marocchina, che ha travolto e ucciso con la sua auto la 54enne Laura Amano e la 59enne Claudia Turconi, sulla A4 Torino-Milano, dovrà essere ricoverato in psichiatria. L’uomo è attualmente indagato per omicidio colposo plurimo e dopo l’incidente è risultato positivo a sostanze stupefacenti: cannabis e benzodiazepine. È considerato un «soggetto pericoloso» e per questo la gip di Milano Ileana Ramundo, su richiesta del pm Paolo Filippini, ha previsto il Ricovero all’ospedale di Piacenza e la libertà vigilata per un anno. Sempre su richiesta del pubblico ministero, verrà disposta a breve anche una perizia psichiatrica. L’incidente risale allo scorso 18 febbraio verso le 2.30. Un venerdì in cui Amano e Turconi stavano ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilitaliano, di origine marocchina, che hacon la sua auto la 54enne Laura Amano e la 59enne Claudia Turconi, sulla A4 Torino-, dovrà essere ricoverato in. L’uomo è attualmente indagato per omicidio colposo plurimo e dopo l’incidente è risultato positivo a sostanze stupefacenti: cannabis e benzodiazepine. È considerato un «soggetto» e per questo la gip diIleana Ramundo, su richiesta del pm Paolo Filippini, ha previsto ilall’ospedale di Piacenza e la libertà vigilata per un anno. Sempre su richiesta del pubblico ministero, verrà disposta a breve anche una perizia psichiatrica. L’incidente risale allo scorso 18 febbraio verso le 2.30. Un venerdì in cui Amano e Turconi stavano ...

