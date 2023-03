Maturità 2023 | si torna al passato con le tre prove scritte Valditara firma l’ordinanza | esame al via il 21 giugno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Laal, all’pre-pandemia. Il ministro dell’Istruzione e del merito non ha ascoltato gli appelli degli studenti che avevano chiesto di mantenere una prova semplificata e nel tardo pomeriggio di oggi (in anticipo sui tradizionali tempi) hatoche definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Dunque sialle tre, al test Invalsi come requisito di ammissione, al colloquio pluridisciplinare con anche educazione civica. A fare ancora eccezione saranno i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), che non saranno requisito di ammissione ...