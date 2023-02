Leeds United vs Southampton – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 25 febbraio 2023) Una battaglia potenzialmente cruciale per la retrocessione ai piedi della classifica di Premier League si svolgerà sabato 25 febbraio a Elland Road, quando ilospiterà il. Mentre i Saints continueranno per il momento con l’allenatore ad interim Ruben Selles, i bianchi avranno per la prima volta in panchina il neo-allenatore Javi Gracia, che dovrà ottenere il permesso di lavoro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreQuindici giorni dopo aver licenziato Jesse Marsch, ilha confermato martedì la nomina di Gracia come ...