Ci sarebbero anche Kharkiv o Zaporizhzhia nel mirino delle forze russe in vista dellaoffensiva in Ucraina da più parti considerata imminente. Lo ha detto il capo del consiglio nazionale di sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov, in un'intervista a Reuters ripresa da altri media ...... come quello in Afghanistan " da una"grande alleanza" orientale, con a capo la Cina (che ... ma siamo ancora lontani, nel tempo, dal vedere brigate corazzate con la bandiera diequipaggiate ...

Ucraina, Pistorius a Kiev promette i Leopard entro fine marzo. L'ONU lavora a un piano di pace - Kiev: attacco a Sumy, uccisa una donna di 77 anni - Kiev: attacco a Sumy, uccisa una donna di 77 anni RaiNews

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius in visita a sorpresa a Kiev - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo - Podolyak: non spariamo contro il territorio russo RaiNews

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 7 febbraio Sky Tg24

Kiev, 'nuova offensiva anche verso Kharkiv o Zaporizhzhia' - Europa Agenzia ANSA

Ucraina ultime notizie. Pentagono annuncia nuovo invio armi a Kiev da 2 miliardi, inclusi missili a ... Il Sole 24 ORE

(ANSA) - LONDRA, 08 FEB - L'arrivo oggi del presidente Volodymyr Zelensky nel Regno Unito, nel suo primo viaggio in Europa dall'inizio della ...