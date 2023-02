(Di domenica 5 febbraio 2023) Sembra che a Cologno Monzese ci sia aria di, tra uncomeback e degli arrivederci. Pare infatti che non rivedremoe che invece un personaggio molto amato – che adesso lavora in Rai – possa fare il suosu Canale 5. Stando a quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe riportare Alessia Marcuzzi a. “Piersilvio Berlusconi avvierà a breve una serie di importantiin alcune posizioni chiave della dirigenza di, un giro di poltrone che farà molto rumore. Ci saranno alcune ...

Pier Silvio Berlusconi avvierà a breve una serie di importantiin alcune posizioni chiave della dirigenza di. Un giro di poltrone che farà molto rumore. A farlo sapere Dagospia. A quanto pare ci saranno alcune grosse novità anche sul versante ...... nella rubrica curata da Alberto Dandolo , secondo il quale Pier Silvio Berlusconi 'avvierà a breve una serie di importantiin alcune posizioni chiave della dirigenza di, un giro ...

Cambiamenti a Mediaset: alcuni volti noti fuori e un possibile ritorno Biccy

a Pupa e il Secchione, ecco chi prenderebbe il posto di Barbara d’Urso Isa e Chia

La Pupa e il Secchione | Cambia tutto: decisione clamorosa dei vertici Mediaset Crmag.it

Barbara d'Urso fuori da La Pupa e il Secchione LaWebstar.it

Terremoto in tv, cambiano per sempre Rai e Mediaset: mai visto ... Player.it

Berlusconi junior è pronto per una serie di cambiamenti in azienda, sia per quanto riguarda la dirigenza che gli artisti ...Quale La programmazione dei vari canali e programmi Mediaset durante la settimana di Sanremo 2023 che in genere subisce dei cambiamenti. Berlusconi ha fatto sapere che in genere non è mai stata fatta ...