Basket | Serie A | Milano passa a Trieste | Napoli vince il derby con Scafati in volata Sassari corsara a Trento

(Di domenica 5 febbraio 2023) Pomeriggio intenso, quello della 18a giornata diA 2022-2023. Due vittorie in trasferta su tre, unparticolarmente emozionante al PalaBarbuto e una giornata che, al PalaRubini (Allianz Dome), verrà ricordata in quello che è un confronto dagli identici toni cromatici: questi i temi di ciò che andiamo a scoprire in una domenica già calda di suo, visto l’esonero di De Raffaele dalla panchina di Venezia. PALLACANESTRO-EA7 EMPORIO ARMANI59-65L’orgoglio dic’è, main terra giuliana. Parte subito forte l’Olimpia con lo 0-6 firmato Melli-Hall-Davies. Spencer prova a scuotere, Bartley lo segue da tre e si lancia verso quello che è il sorpasso sull’11-10, che diventa 15-12 con una fiammata di Terry a fine ...