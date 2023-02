Zazzaroni | «Inter fortissima | ha soluzioni Dzeko numero 1 in un caso»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ivanha parlato dell’, elogiando la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e l’attaccante bosniaco, Edin. DICHIARAZIONI – Queste le parole di Ivansull’e sull’attaccante bosniaco, nel corso di Deejay Football Club, programma in onda su Radio Deejay. «Per me, resta una squadra(l’, ndr). Ha, parlo relativo all’Italia naturalmente,in Serie A. È veramente forte e, secondo me, ha meno punti di quelli che potenzialmente meriterebbe. Al di là delle sei partite (perse, ndr). È una squadra che hain attacco che nessun altro ha, perché ha quattro attaccanti. Il quarto è Correa, d’accordo. Lautaro è forte. Vogliamo parlare del rendimento di ...