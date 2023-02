Sassuolo-Atalanta 1-0 | decide la rete di Laurientè

(Di sabato 4 febbraio 2023) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Un errore dell'arbitro Marcenaro spiana la strada al. L', in dieci dalla mezz'ora del primo tempo, viene colpita dapoi non riesce più a reagire, subendo nel finale anche l'espulsione di Muriel per proteste. Per i neroverdi secondo successo consecutivo dopo il trionfo di San Siro in casa del Milan. Si comincia con ilpiù vivo e reattivo. Zortea, ex di turno, indirizza per Defrel (7?), Musso vola a deviare il pallone destinato all'angolino. Due minuti e scende a sinistra Matheus Henrique, fiondata sul primo palo con Musso ancora pronto. Berardi prova con i tiri da lontano, Rogerio continua a cercare Consigli e a metterlo in difficoltà (22?) con i suoi retropassaggi, poi la possibile svolta della partita con un intervento di Maehle su Berardi giudicato da ...

Dopo il trionfo delcontro l', ai microfoni di Dazn ha parlato Davide Frattesi : "Possiamo dire che siamo guariti. Dopo il Milan non ci siamo sbilanciati perché una rondine non fa primavera, ma ci ...Commenta per primo1 - 0 Consigli 6,5: non sono miracoli ma parate sicure, importanti. Zortea 6,5: conquista subito i cuori dei tifosi neroverdi con ottimi cross e una gran bella personalità. Gioca ...

