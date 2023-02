Derby Inter-Milan | Skriniar in campo Ma Inzaghi avverte | Non sarà più capitano

Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Milan Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa. ...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia delcontro il Milan. "Spero - ha aggiunto - di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore ...

Inter, Inzaghi: "Non sarà un Milan sottotono. Skriniar gioca, ma non è più il capitano" - Sportmediaset Sport Mediaset

Freddo, polemiche, 5 gol e il Kaiser Trerè: storia del primo derby di Milano La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, i flop di mercato cercano un riscatto nel derby più atteso La Gazzetta dello Sport

Verso il derby, Klinsmann: "Inter da semifinale di Champions, mi godo la crisi del Milan" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero alla vigilia del derby contro l'Inter. Segui con noi LIVE la conferenza stampa di ...MILANO (ITALPRESS) – Il derby non è una gara come tutte le altre. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sa bene quali sono le armi da ...