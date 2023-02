Aversa | rubano intero campo di calcetto | 3 denunciati

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le tre persone denunciate sono ritenute responsabili dello smontaggio delle porte e della recinzione di undiad, nel Casertano. È rimasta solo la devastazione e null’altro deldi“scomparso” in via Bachelet ad(Caserta). L’episodio ha portato alla denuncia di tre persone, ed è avvenuto martedì, quando

È successo nella giornata di martedì scorso ad Aversa, in provincia di Caserta: il bottino, se così si può definire, è un campetto di calcio comunale che si trova in via Vittorio Bachelet, traversa di ...Aversa, un intero campetto di calcio rubato martedì scorso: 3 persone accusate di furto, danneggiamento e appropriazione indebita ...