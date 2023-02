Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 1 02 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Alla fine io Alice Barisciani un po’ la capisco pure, eh. Non deve essere facile stare nello studio dida agosto, essersi presa un’evidente scuffia per Federico Nicotera dal giorno zero, avergli raccontato tutta la tua vita complicata già alla prima esterna per rassicurarlo di avere i contenuti che lui bramava, cercare di plasmarsi a qualsiasi suo volere pur di dimostrargli che geisha perfetta saresti fuori di lì, tentare di soprassedere ogni volta che ti fa girare i mar*ni solo per il gusto di sentirsi dire che lei, a differenza della rivale, “nonostante fosse arrabbiata appena le faccio una sorpresa le brillano gli occhi, e lo apprezzo tanto!“… e dopo tutto ‘sto sbattimento vedere con che sguardo sognante lui guardava Carola Carpanelli in esterna, eh. Che ti girino le ba**e di essere data sempre per scontata, di venire “completamente ...