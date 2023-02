La giornalista che racconta il suo tumore al colon | «Con la sanità pubblica sarei già morta»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Flavia Amabile è unade La Stampa. In un intervento sul quotidiano oggila scoperta di unal. Amabile è stata operata venerdì 27 gennaio dopo una diagnosi arrivata poche ore prima. «Ancora un po’ e questa storia non l’avrebbeta», le ha detto un medico guardano i risultati dellascopia e della Tac. Ilalè il terzo per incidenza elità in Occidente. Ogni anno in Italia ne vengono diagnosticati circa cinquantamila. È la malattia che ha ucciso Pelé e che ha portato Matteo Messina Denaro alla chemioterapia a La Maddalena di Palermo. Ma, spiega Amabile, durante il primo anno dell’emergenza Coronavirus si è verificata una riduzione del 45% degli screening e dell’11,9% delle ...

Un notoaffermanon è bello 'prendersela con gli sconfitti' ma è proprio quello... Work from home, stare lontano dall'ufficio fa pensare. Troppo È emerso un altro aspetto negativo ...... musulmani e cristianiha dato a Gerusalemme un aspetto unico carattere di città santa per tre confessioni". In particolare, registra lairlandese ma operante principalmente in ...

Roberto Perrone, il giornalista che sapeva coniugare cucina, sport, amore e cronaca nera Corriere della Sera

Addio a Roberto Perrone, il giornalista onnivoro Luciano Pignataro

Roberto Perrone è morto a soli 65 anni, perché era un giornalista ... Virgilio Sport

La giornalista che racconta il suo tumore al colon: «Con la sanità ... Open

Montenegro: dopo una nuova assoluzione, speranze e progetti del ... articolo21

Si sta svolgendo, talvolta con difficoltà, l’iter congressuale del Pd. Dalle 12 di questa il Partito Democratico non accetta più nuovi iscritti. Chi ha la tessera in tasca potrà partecipare… Leggi ...di Tamara Gallera La decisione dei giudici della Corte di Appello di Genova che trasforma i (già simbolici) quaranta giorni di reclusione in una sanzione pecuniaria da 2582 euro per ciascuno dei poliz ...