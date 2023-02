Inter - Atalanta | le pagelle degli interisti

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Onana 5,5 Sta a guardare nel primo tempo, anche quando Zapata spedisce alto di testa un pallone da far finire in rete. Commette un errore nel secondo tempo e Maehle lo grazia. Darmian 7,5 Disciplinato ...

Nel secondo tempo porta in vantaggio l'con una rasoiata di sinistro più da attaccante che da difensore. De Vrij 7 Annulla prima Zapata e poi Hojlund, vive una serata importante. Acerbi 6,5 Non ...... mercoledì 1 febbraioLa 'Gazzetta dello Sport' apre con il successo dell'nei quarti di finale di Coppa Italia contro l', con rete decisiva di Darmian: 'vento in coppa'. Dall'altra ...

Inter-Atalanta 1-0: gol di Darmian | Risultato Finale di Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Inter - Atalanta, le pagelle di CM: Chiamatelo Darmiano Martinez. Lukaku, segnali di risveglio. Scalvini ha una marcia ... Calciomercato.com

Inter-Atalanta 1-0, le pagelle: Darmian il migliore in campo, Zapata deludente TUTTO mercato WEB

Inzaghi: "Skriniar out Per lasciarlo tranquillo. Nessun problema con lui, lo userò fino alla fine" La Gazzetta dello Sport

Inter-Atalanta 1-0: un’ottima Inter vola in semifinale. Decide il tuttofare Darmian fcinter1908

La partita tra Inter e Atalanta si è giocata sul mercato, con l'intreccio Demiral-Skriniar, mentre stasera l'incrocio è sul campo di… Leggi ...S. Inzaghi (all.) 7 Ripropone dopo una vita la LuLa, è un’Inter che nell’area dell’Atalanta non crea grossi grattacapi a Musso nel primo tempo. Cresce nel secondo e merita di andare in semifinale. E’ ...