Osimhen è un mostro | gol a raffica | le statistiche sono impressionanti

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Victorha segnato già 14 gol nella stagione 2022/23 a 24 anni è uno dei migliori del Napoli di ogni tempo. Corriere dello Sport ricorda che Higuain, l’uomo del record di 36 reti, dopo 20 giornate aveva 20 gol ma aveva 29 anni. Mentre Vinicio O’ Lione, riuscì a segnarne 15 ma pure in questo caso aveva un’età più avanzata di. Per ora il nigeriano dopo 20 giornate ha eguagliato il record di Vojak, che però riuscì a segnare tanti gol ma quando aveva 27 anni. Il nuovo: leMa la crescita diè generale, perché tecnicamente ha fatto un salto di qualità enorme. Il gol segnato alla Roma (all’andata e pure al ritorno)un marchio di fabbrica importante in questo senso. Ma è chiaro che quello che impressiona di piùi numeri e le ...