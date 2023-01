“Napoli si prova il colpo di mercato Summit in corso alla Filmauro”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 31 gennaio 2023) Iled il Bari stanno trattando la cessione di Walid Cheddira. Aurelio De Laurentiis ed il figlio Luigi possono arrivare ad un accordo. “È inun verticetra Aurelio e Luigi De Laurentiis, nel quale si sta trattando il passaggio di Walid Cheddira dal Bari algià a gennaio. L’attaccante, però, resterebbe in Puglia fino al termine della stagione” la notizia di calcioviene data dal giornalista Luca Cerchione. Ovviamente trae Bari c’è grande dialogo, visto che le due società sono di proprietà della famiglia De Laurentiis. Ma non è scontato. Che si possa arrivareconclusione. Cheddira è richiesto anche da altro club stranieri, quindi in Bari farà i suoi conti e cercherà di fare il meglio per il proprio ...