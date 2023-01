Bruce Springsteen | firme contro il suo concerto a Ferrara

(Di martedì 31 gennaio 2023)si trova a vivere quanto accaduto l’estate scorsa da Jovanotti. L’artista infatti è stato attaccato per il suo prossimoche si svolgerà nell’antica riserva di caccia degli Estensi. Un, secondo i detrattori, tutt’altro che eco-friendly. Chi ci è stato è consapevole che il Parco Bassani diè una vera e propria oasi verde con gallerie arbustive, grandissimi alberi e anche uno specchio d’acqua. La paura dei 40mila che hanno firmato una petizione su Change.orgl’evento è quello della folla accalcata e dunque di un vero e proprio deturpamento della natura circostante. Attorno all’evento si è formato un comitato “Save the Park” fondato da Gian Gaetano Pinnavaia e Marianna Suar che ha specificato: “Non ci sono modi ...

Il concerto che terrà a Ferrara il prossimo 18 maggio è già oggetto di polemiche. Il Boss si esibirà nella maxi area da 1200 ettari del parco Bassani, ex tenuta di caccia dei signori Estensi

Il comitato 'No Park' ha chiesto al sindaco Alan Fabbri di spostare l'evento dalla location prevista attualmente (il parco Bassani) a un'altra, nell'ottica di salvaguardarne fauna ed ecosistemi. Scoppia la polemica a Ferrara per il concerto di Bruce Springsteen: già raccolte oltre 40mila firme per cancellare il live del Boss.