La Cina contro gli Usa | «Hanno innescato la guerra in Ucraina» E smentisce l’appoggio a Putin

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lapunta il ditogli Stati Unti. Gli Usa, che dicono di voler risolvere la crisi, «dovrebbero smettere di inviare armi e raccogliere i frutti della». È il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, che definisce gli Usa «il più grande promotore della crisi in». Il ministero degli Esteri cinese si scagligli Stati Uniti per l’invasione russa, sostenendo che Washington ha creato le condizioni cheportato allae condannando le forniture di armi a Kiev, responsabili di aver alimentato il conflitto. LEGGI ANCHE Lavrov: "Con l'Occidente è quasireale". Esercitazioni navali congiunte di Russia,e Sudafrica La ...

'Invece di riflettere su ciò che hanno fatto, gli Stati Uniti nutrono sospetti e accuse infondatila', ha sottolineato la portavoce. 'Non accettiamo tali ricatti infondati, né staremo ...... l'Europa non può rimanere indietro rispetto a Stati Uniti,, India, Arabia Saudita e Giappone, ... A un tempo, però, le giocanole conseguenze della guerra in Ucraina e della pandemia, l '...

"Noi siamo un partner cooperativo di tutti i Paesi del mondo e non minacciamo gli interessi di alcun Paese, chiediamo alla Nato di fare lo stesso" ...La tensione tra i due giganti mondiali cresce sempre di più, con Taiwan e la guerra in Ucraina al centro della contesa. La Cina ha avvertito ...